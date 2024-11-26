Bingöl ve Şırnak'ta Kar Yağışı Yolları Kapadı - Son Dakika
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Bingöl ve Şırnak'ta Kar Yağışı Yolları Kapadı

Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu kapandı, açma çalışmaları sürüyor.

26.11.2024 16:48
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Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

İlçelerden Adaklı'da 11, Karlıova'da 1, Kiğı'da 5, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, 21 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Karlıova ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya karşı belediye ekipleri önlem almaya devam ediyor.

Karayolları ekipleri de Bingöl- Erzurum kara yolunun Herdo Deresi bölgesinde ve Hacılar köyü bölgesinde yoğun çalışma başlattı.

Şırnak

Şırnak'ta etkili olan sağanak, öğle saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde 2, ilçelerden Beytüşşebap'ta 4 ve Uludere'de 2 köy yolu ile Şırnak- Siirt kara yolunun Birini mevkisi kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Yağışının devam ettiği kentte kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreyi aştı.

Kar nedeniyle trafikte aksamaların meydana geldiği kent merkezinde, belediye ekipleri ana yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğle saatlerinden itibaren yağışın kent merkezi ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur, kar ve yüksek yerlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl ve Şırnak'ta Kar Yağışı Yolları Kapadı - Son Dakika

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