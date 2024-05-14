Binlerce koyun Muş yaylalarına doğru yola çıkarıldı - Son Dakika
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Binlerce koyun Muş yaylalarına doğru yola çıkarıldı

Muş'ta zorlu kış şartları nedeniyle sonbaharda hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sıcak illere götüren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce koyunu ile yaylalara dönmeye başladı. Yaklaşık 12 günlük yorucu bir yolculuğun ardından Muş'un Şenyayla bölgesine gelen besiciler, yaz ayını burada geçireceklerini belirtti.

14.05.2024 00:14
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Binlerce koyun Muş yaylalarına doğru yola çıkarıldı

MUŞ - Sonbahar mevsiminde sıcak bölgelere göç eden besiciler, karların erimesi ve havanın ısınmasıyla birlikte binlerce koyun ile Muş'un yaylalarına geri dönmeye başladılar.

Muş'ta zorlu kış şartları nedeniyle sonbaharda hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sıcak illere götüren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce koyunu ile yaylalara dönmeye başladı. Sonbaharda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kiraladıkları yaylaya giden Muşlu besiciler, burada 6 ay kaldıktan sonra Muş yaylalarının yolunu tuttu. 12 gündür koyunları ile birlikte yolculuk eden besiciler, 20. günün sonunda yaylalarına ulaşabilecekler.

Yaklaşık 12 günlük yorucu bir yolculuğun ardından Muş'un Şenyayla bölgesine geldiklerini belirten besicilerden Savaş Özkan, "Kasım ayında Muş'ta hayvanlarımızı Diyarbakır'ın kırsalında kiraladığımız sıcak bölgelere götürdük. Orada kar yağmadığı için her yıl hayvanlarımızı götürüyoruz. Kış boyunca yaklaşık 6 ay orada kaldık. Havaların ısınmasıyla birlikte Muş'un yaylalarına dönüş yaptık. Yaz ayını burada geçireceğiz. Sonbahar ile birlikte tekrar sıcak illere dönüş yolculuğuna başlayacağız. Yazın hayvanlarımızı Muş'un verimli yaylalarında otlatıyoruz. Günde 10 kilometre ilerleyebiliyoruz. Belli zamanlarda dinlenmek için konaklıyoruz. Geceleri yol gittiğimiz bölgeler de oluyor. Benimle beraber 3 kişi hayvanlara çobanlık yapıyor. Yaklaşık bin hayvanımız var. Şu anda Kulp Deresi'ndeyiz. Şenyayla bölgesine, oradandın Kurtik Dağı'ndaki yaylalarda konaklayacağız" dedi.

Sürünün geçtiği köyde çalılara takılıp geride kalan koyunu tuttuğu araba ile sürüye yetiştiren Birkan Acar isimli vatandaş ise "Sürü bizim köyden geçtiği esnada bir koyun çalılarda mahsur kalmış ve sürüden geriye düşmüştü. Koyunu mahsur kaldığı yerden kurtarıp araba ile sürüye yetiştirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Binlerce koyun Muş yaylalarına doğru yola çıkarıldı - Son Dakika

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