BİNTSO Başkanı'ndan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BİNTSO Başkanı'ndan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi

04.06.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, TOBB Nefes Kredisi'nin KOBİ'lere finansman desteği sağlayacağını belirtti. Başvurular 8 Haziran'da başlayacak, firma başına azami 3 milyon lira, toplamda 100 milyar lira kredi sunulacak.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, yeniden başlayacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çintay, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin finansmana erişiminin son dönemde iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yeni kredi paketinin işletmelere önemli bir finansman desteği sağlayacağını vurgulayan Çintay, şunları kaydetti:

"Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda finansmana erişim konusunda yaşanan sorunları ilgili platformlarda sürekli dile getiriyor ve çözüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalarımızın iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lerimizin finansman ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Krediye başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını dile getiren Çintay, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvurabileceğini bildirdi.

Firma başına azami 3 milyon lira kredi kullanılabileceğini, programın toplam büyüklüğünün ise 100 milyar lira olarak planlandığını söyleyen Çintay, "İşletmelerimizin üretimlerini sürdürmeleri, istihdamlarını korumaları ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeleri açısından bu destek büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Oda olarak üyelerin taleplerini ilgili kurumlara iletmeye ve çözüm süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Çintay, finansmana erişimi kolaylaştıracak her adımın üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayacağına işaret etti.

Çintay, kredi programının hayata geçirilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

TOBB Nefes Kredisi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNTSO Başkanı'ndan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:48:04. #7.13#
SON DAKİKA: BİNTSO Başkanı'ndan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.