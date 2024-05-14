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Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini, BKM'nin senaryo ve yapımcılığını üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimleri tamamlandı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, 1930'lu yıllar Türkiye'sini ve Cumhuriyet'in sanatla yaşadığı dönüşümü konu alan film, savaştan yeni çıkmış, yokluklar içinde 27 günde bestelenip hayata geçirilen Türkiye'nin ilk operasının hayat bulmasını anlatıyor.

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin bu yıl ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.