Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin çekimleri tamamlandı

Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini, BKM'nin senaryo ve yapımcılığını üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimleri tamamlandı. Film, 1930'lu yıllar Türkiye'sini ve Cumhuriyet'in sanatla yaşadığı dönüşümü konu alıyor. Türkiye'nin ilk operasının hayat bulmasını anlatan film, Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi birçok ünlü oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor. Filmin vizyon tarihi ise bu yıl ekim ayı olarak planlanıyor.

14.05.2024 10:25
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Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini, BKM'nin senaryo ve yapımcılığını üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimleri tamamlandı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, 1930'lu yıllar Türkiye'sini ve Cumhuriyet'in sanatla yaşadığı dönüşümü konu alan film, savaştan yeni çıkmış, yokluklar içinde 27 günde bestelenip hayata geçirilen Türkiye'nin ilk operasının hayat bulmasını anlatıyor.

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin bu yıl ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Okan Yalabık, Emre Karayel, bensu soral, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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