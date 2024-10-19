Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Galası Yapıldı - Son Dakika
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Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Galası Yapıldı

Bir Cumhuriyet Şarkısı\'nın Galası Yapıldı

Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği film, Cumhuriyet dönemini ele alıyor ve 25 Ekim'de vizyona girecek.

19.10.2024 00:46
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Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Akaydın, filmde oyuncuların karakterlerini çok iyi canlandırdıklarını belirterek "Necati (Akpınar) abinin bir hayaliyle başladı. O hayali beyazperdeye aktarmak için bir araya geldik. Biz sanatçılarımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunmak istedik, umarım başarmışızdır." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Salih Bademci, "Ülkede ilk defa kültür devrimini işleyen bir Cumhuriyet filmi olduk. Darısı bizden sonrakilerin başına diyorum. Bizim içimize çok sindi." ifadelerini kullandı.

Bademci, Ertan Saban'ın filme en uzun hazırlanan oyuncu olduğunu belirterek "Ben o kadar uzun hazırlanamadım. Sonradan dahil oldum. Senaryomuz çok güzeldi. Yönetmenle göz göze geldiğimiz bir an vardı. 'Nasıl çekeceğiz?' dedim ve 'şahane çekeceğiz' dedi. Benim oynadığım karakter ise ülkenin her yerinde kültür merkezlerine ismi verilmiş Ahmet Adnan Saygun." diye konuştu.

"Çok özden duygular uyandıracak bir proje"

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Ertan Saban, filmin anlamlı ve katmanlı bir proje olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Her hatırladığımızda çok özden duygular uyandıracak bir proje. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair keşke daha fazla şey bilsek. Ne söylenirse eksik kalır, kelimeler kifayetsiz kalır. Sanıyorum ki bu gece birçok milyonun hayalini süsleyen rüyalarına giren, hayallerinde olan bir insanı, bir lideri temsilen buradayım. Gönlümden geçenleri izleyiciler okusun."

Oyuncu Birce Akalay da filmde, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı Nimet Vahid'i canlandırdığını ve Cumhuriyet tarihinin ilk operası olan Özsoy'u, ayrıca onu inşa eden insanların hikayesini ele aldıklarını aktardı.

"Diğer Atatürk hikayeleri yanında içerisinde komedi barındırma açısından da çok kıymetli bir iş"

Oyuncu Melisa Sezen de konuşmasında Türk kadınının cesur ve atılgan olduğunu belirterek "Filmde, 1934'te bir kadına hayat verme şansına sahip olduğum için çok gurur duyuyorum." dedi.

Oyuncu Bensu Soral ise filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce görülmeyen yönlerine de yer verildiğine dikkati çekerek "Diğer Atatürk hikayeleri yanında içerisinde komedi barındırma açısından da bence çok kıymetli bir iş olmuş. Benim için çok gurur verici. Bulgar generalin kızı Dimitrina karakterini oynuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevip de kavuşamadığı meşhur aşkı." ifadelerini kullandı.

Vizyona 25 Ekim'de girecek filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Okan Yalabık yer alıyor.

Sekiz haftada Ankara'da çekilen film, 1930'lu yıllarda Türkiye'nin girdiği modernleşme sürecini anlatıyor.

Filmde, yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak 17 ayrı mekan 30 kişilik sanat ekibiyle yeniden düzenlendi. Filmin içinde kullanılan objeler, kostümler ve sahnelerin çekimleri için 5 aylık araştırma yapıldı.

Kaynak: AA

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