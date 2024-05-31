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Bir haftalık yavru kurtlar annesiz kaldı: Koruma altına alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çobanın bulduğu 4 kurt yavrusu, annelerinin yuvaya dönünceye kadar koruma altına alındı.

Kırıkkale'nin Karacalı köyünde çobanlık yapan Davut Kuluoğlu ile diğer 3 şahıs, annesiz kalan yavru kurtları yuvasından alarak evine götürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte köye giden ekipler, 4 kurt yavrusunu koruma altına aldı. Kuluoğlu ile R.S., M.K. ve K.D. isimli şahıslar hakkında da 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün veteriner hekimlerince, kurt yavrularının sağlık kontrolleri yapıldı. Ekipler, 4 kurt yavrusunu dağlık arazideki yuvasına getirdi. Bir süre yuvayı uzaktan takip eden ekipler, anne kurt dönmeyince yavrularını yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirerek koruma altına aldı. Ekipler, yavru kurtların annesine ulaşmak için bölgede fotokapan kameraları kurdu. Anne kurdun yuvaya döndüğü tespit edilince kurt yavruları, yeniden doğal yaşam ortamındaki yuvasına bırakılacak.

Köyde çobanlık yapan Kuluoğlu, "5 tane kurt yavrusu vardı annesini gördük o sırada davar güdüyordum. Köpekler öldürmesin diye aldım. Bir tanesi öldü. Eve götürdüm. Yasak olduğunu da biliyordum" dedi.