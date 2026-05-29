Bornova'da Kadın Emeği Sanatla Buluştu

29.05.2026 10:12  Güncelleme: 11:12
(İZMİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi'nin düzenlediği "Bir İlmek Bin Hikaye" sergisi, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarını Bornovalılarla buluşturdu. Geleneksel nakış ve kırkyama sanatını modern dokunuşlarla harmanlayan sergi, sürdürülebilir üretim anlayışıyla da dikkat çekerek sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi'nin kültür ve sanat alanındaki üretici çalışmaları kapsamında Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Bir İlmek Bin Hikaye – Nakış ve Kırkyama Kursu Sergisi", Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda Bornovalılarla buluştu. 18–21 Mayıs 2026 tarihleri arasında ziyarete açık kalan sergi, kursiyerlerin aylar süren emeğini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nakış ve kırkyama kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergide; geleneksel motiflerden modern tasarımlara uzanan çok sayıda eser sergilendi. Renkli kumaşlar, ince işçilikle hazırlanmış işlemeler, dekoratif panolar ve günlük yaşamda kullanılabilecek tasarımlar ziyaretçilerden tam not aldı.

Özellikle geri dönüşüm kumaşlarla hazırlanan çalışmalar, sürdürülebilir üretim anlayışını sanatla birleştirerek dikkat çekti. Sergi, el sanatlarının yalnızca geçmişin mirası değil, aynı zamanda çağdaş üretimin de önemli bir parçası olduğunu ortaya koydu.

Serginin açılışına Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç ile Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan katıldı. Açılışta kursiyerlerle sohbet eden konuklar, eğitim sürecine katkı sunan eğitmenleri ve emek veren kursiyerleri tebrik etti.

Katılımcılar, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Samimi görüntülere sahne olan etkinlikte, farklı yaş gruplarından kursiyerlerin ortak üretim kültürü dikkat çekti. "Bir İlmek Bin Hikaye" sergisi de el emeğinin, dayanışmanın ve kültürel üretimin güçlü bir örneği olarak Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

