Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik - Son Dakika
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Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

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TikTok'ta etkileşim almak uğruna yapılan rezillik "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Sosyal medya platformu TikTok’ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak etkileşim uğruna paylaşılan bir görüntü yok artık dedirtti. İddiaya göre ellerine ve ayaklarına oje süren genç kız, annesi tarafından engellenmek istendi. Kızının oje sürmesine kızan anne, durumu abisine şikayet etti.

O ANLARI KAYDA ALIP PAYLAŞTI

Şikayetin ardından devreye giren abi, kız kardeşine akılalmaz bir ceza verdi. Genç kızı evde falakaya yatıran şahıs, bu anları hiçbir çekince duymadan sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    eline sağlık aslan yürekli kardeşim 1 1 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    O pozisyonda başka cezada verebilirim.. bana nikah düşer 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik - Son Dakika
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