Bir Yıldır Tutuklu Bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tensiple Tahliye Edilmesine Karar Verildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek tensip zaptı düzenlendi. Mahkeme heyeti Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan hakkında tahliye kararı verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ise tutukluluk halinin devam edeceği öğrenildi. İlk duruşma, 27 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında Silivri'deki duruşma salonunda görülecek.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterilerek ilk olarak 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirilmiş ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aynı soruşturma kapsamında ikinci kez tutuklanmıştı. Daha sonra Aziz İhsan Aktaş'ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadeler üzerine bir dizi operasyon daha gerçekleştirilmiş ve sırayla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere birçok isim tutuklanmıştı.

10 ay sonra 578 sayfalık iddianame

Söz konusu soruşturma, 10 ay sonra tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 200 sanık olarak yer aldı.

"Bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması..."

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi geçtiğimiz günlerde kabul etmişti. Bugün ise tensip zaptı düzenleyerek taraflara tebliğ eden mahkeme heyeti, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkıs yasağı ile tahliye kararı diğer isimler arasında ise Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan yer aldı. Mahkeme heyetinin düzenlediği zaptta söz konusu isimlerin tahliye edilme gerekçesi olarak şunlar yer aldı:

"Tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak başka bir suçtan

tutuklu veya hükümlü değillerse..."

Zeydan Karalar'ın tutukluluk hali devam edecek

Tensip zaptına göre, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halleri ise devam edecek.

Mahkeme heyeti, sanıklar Okan Övet ve Ramazan Murat Aktaş hakkında soruşturma aşamasında çıkartılan yakalama emrini kaldırılarak, ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Gizli tanıklar Yaprak ve XYZ49QP duruşmada hazır edilecek

Ayrıca, gizli tanıklar Yaprak ve XYZ49QP'nin ses ve görüntüsünün değiştirilerek duruşmada hazır edilmesi için işlemlerin yapılmasına karar verildi. Mahkeme, yargılamanın en fazla 2 bin 520 gün yani 7 yılda tamamlanmasını hedefliyor.

En çok suçlama tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'a...

İddianamede "suç örgütü lideri" olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş'a "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 kez "ihaleye fesat karıştırma", 4 kez "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 kez "resmi belgede sahtecilik", 21 kez "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 kez "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 704 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Aktaş, soruşturma aşamasında iki kere "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak için ifade vermiş, ardından "ev hapsi" şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmış, ardından bu kısıtlama da kaldırılmıştı.

İddianameye göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 415 yıla, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 18 yıla, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.