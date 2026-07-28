Bircan Şimşek: Engelleri Aşan Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bircan Şimşek: Engelleri Aşan Şampiyon

Bircan Şimşek: Engelleri Aşan Şampiyon
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme yetisi yüzde 5'lere düşen milli halterci Bircan Şimşek, 4 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

HALK arasında 'tavuk karası' olarak bilinen 'retinitis pigmentosa' hastalığı nedeniyle görme yetisi yüzde 5'e kadar düşen milli halterci Bircan Şimşek (36), kariyerinde 100'ü aşkın madalya kazandı. Şimşek, son olarak Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 4 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bircan Şimşek, halk arasında 'tavuk karası' olarak bilinen 'retinitis pigmentosa' hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığın ilerlemesi ile Bircan'ın görme yetisi zaman içinde yüzde 5'e kadar düştü. Lise yıllarında rehberlik öğretmeninin yönlendirmesi ile haltere (Powerlifting) başlayan Şimşek, 2 yıl sonra 2007 yılında milli takıma seçildi. Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Şimşek, 3 kez dünya şampiyonu oldu, birçok madalya kazandı. Geçen yıl çapraz bağ sakatlığı yaşayan milli sporcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başladı. Şimşek, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde Mersin'de 26 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda farklı kilolarda 4 dünya rekoru kırarak, Avrupa şampiyonu oldu.

'17 YAŞIMDA ŞAMPİYON OLDUM'

Görme Engeller Milli Takım Halter Sporcusu Bircan Şimşek, ilköğretim çağında görme yetisinin yüzde 50'lerdeyken şimdi yüzde 5'lere gerilediğini söyledi. İlkokulda atletizmle ilgilendiğini anlatan Şimşek, "Halter branşı hiç aklımda yoktu. Ankara'da bir bölge şampiyonasında ilk kez şampiyon olmuştum. Milli takım hocaları da benim bu sporu yapabileceğimi gördüler ve 2007 yılında milli sporcu oldum. Brezilya'da katıldığım Dünya Oyunları'nda ilk dünya şampiyonluğumu elde ettim. O zaman sıkletim düşüktü. Orada 52 kiloda yarışmıştım ve daha 17 yaşındaydım. Çok mutlu olmuştum. Yarışmalara giderken şampiyon olacağım düşüncesiyle gitmiyordum. Yine o fikirle Brezilya'ya gitmiştim. Bir derece almayı istiyordum ama şampiyonluk düşünmüyordum. Kısmetimde şampiyonluk varmış. Oraya gittim, şampiyon oldum. İstiklal Marşı'mızı okutturdum. İstiklal Marşı'nı ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkede okutmak, çok büyük bir onurdu benim için" diye konuştu.

'3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUM VAR'

2007'den 2026'ya kadar Türkiye, Avrupa ve dünyada birçok şampiyonaya katıldığını kaydeden Şimşek, "Bu şampiyonaların sonunda toplamda 100'ü geçkin madalyam var. 2011'de Çin'de de Dünya Şampiyonu oldum ve gençler dünya rekoru kırmıştım. Amerika'da da dünya 3'üncülüğü aldım. Kore'de Dünya Oyunları oldu ve orada da dünya 3'üncüsü oldum. 2024'de de Kazakistan'da Dünya Şampiyonası oldu. Orada 2'incilik madalyası aldım. Son olarak da 3 hafta önce Mersin'de Avrupa Şampiyonası oldu. Orada +100 kiloda 4 tane dünya rekoru kırdım ve 2 tane altın madalya aldım. 3 dünya şampiyonluğum var. Ama diğer şampiyonalarda da en kötü derecelerim ya 2'ncilik ya da 3'üncülük. Hiç 4'üncülüğüm yok" dedi.

'BENİM GURUR DUYUYORLAR'

Ailesinin ilk başta halter yapmasını istemediğini ifade eden Şimşek, "Bu bir ağırlık sporu, kendimi sakatlarım düşüncesiyle ailem karşı çıktı ama ben yılmadım. Bu spor sadece erkeklere ait değil. Kadınların da yapabileceğini düşündüğüm için üstüne düşerek, antrenmanlarımı aksatmadan yaparak bu seviyeye kadar geldim. Sonradan ailem de alıştı tabii. Şu an onlar da çok mutlu oluyor, benimle gurur duyuyorlar. Ekim ayında İstanbul'da dünya şampiyonamız olacak. Orada da yine Mersin'de kırdığım rekorlarımı ve şampiyonluğumu devam ettirmek istiyorum. Uzun yıllar disiplinli çalışmanın karşılığını aldım. Yılmadan sporumu yapmaya devam edeceğim. Önümüzdeki şampiyonalarda yeniden bayrağımızı dalgalandıracağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bircan Şimşek: Engelleri Aşan Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe, ABD’li Johnny Juzang’ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, ABD'li Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bircan Şimşek: Engelleri Aşan Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.