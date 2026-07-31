Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım - Son Dakika
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Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

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Ünlü Oyuncu Eda Ece, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Ünlü oyuncu, ifadesi sırasında ağlayarak özür diledi. Ödül konuşmasında kullandığı sözler de soruşan Ece, bunun için işe "Haddimi aştım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Eda Ece Tuncer'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Eda Ece, oyuncu Şevval Sam’ın kendilerini Haluk Levent’e karşı uyardığını ve dizi ekibi olarak Ahbap’ı tamamen devre dışı bıraktıklarını söyledi. Ece'nin, savcılıkta ifade verdiği sırada ise ağlayarak özür dilediği belirtildi. 

ŞEVVAL SAM ONLARI UYARMIŞ

Eda Ece Tuncer, 6 Şubat depremleri sırasında “Yasak Elma” dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı. Rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendilerini Haluk Levent konusunda kesin şekilde uyardığını belirten Eda Ece, Sam’ın Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle güvenilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Haluk Levent’le daha önce hiç tanışmadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ifade eden Eda Ece, deprem sürecinde ve sonrasında Levent’le hiçbir irtibat kurmadığını söyledi.

"DERNEĞİ YOK SAYDIK"

Eda Ece, dizi ekibi olarak topladıkları oyuncak, kıyafet ve diğer ihtiyaç malzemelerini kendi imkânlarıyla deprem bölgesine gönderdiklerini anlattı. Depremzedeleri hastanelerde ve Darülacezede ziyaret ettiklerini belirten oyuncu, bu ziyaretlere herhangi bir dernekle gitmediklerini ve basını çağırmadıklarını söyledi.

Eda Ece, “Şevval Sam bizi Haluk Levent’in kötü niyetinden korumuş” şeklindeki beyanının ardından, birçok ünlü gibi yardım motivasyonlarını Ahbap'a yönlendirebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını ifade etti.

Oyuncu, “Biz set olarak Ahbap’ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık” dedi. Ahbap’ın devlet kurumlarına rakip olarak parlatılıp parlatılmadığı konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen Eda Ece, kamuoyunda Kızılay ve AFAD’a rakip olduğu yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini belirtti.

O SÖZLER İÇİN GÖZYAŞLARIYLA ÖZÜR

Eda Ece’ye, Haziran 2023’te düzenlenen ELLE Style Awards ödül töreninde kullandığı, “Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık” anlamındaki sözleri de soruldu.

Sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını belirten Eda Ece, duygusal konuşmasını bir şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını kabul etti. İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, depremzedelerin kendisine kırılmasının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Eda Ece, sözleri nedeniyle defalarca özür dilediğini belirterek, “Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem” dedi. Ahbap’a veya Haluk Levent’e hiçbir yardımda bulunmadığını vurgulayan oyuncu, ifadeye çağrıldığı için teşekkür ettiğini ve uzun zamandır kendisini anlatmak istediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Kerem Bürsin, Eda Ece, Magazin, Sözler, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Eda Ece Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Devletin egemen bir gücün üstünde bir güç yoktur . 6 0 Yanıtla
  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Bu sanatçı misvettleri ne hikmetse ahbap a 1 krş vermemişler, 3 0 Yanıtla
  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    tanımadığın bilmediğin kişiyi nasıl devletten daha güvenilir görürsün peki Ece hanım? hiç samimi gelmiyorsunuz maalesef. 2 0 Yanıtla
  • Bucak Bucak:
    Allah tan küçük devlettir bunu unutmayın asla bir dernek olamaz 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    inandık. 1 0 Yanıtla
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