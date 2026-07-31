İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden yangınlardan üçünün büyük ölçüde kontrol altına alındığını, ancak Çine ve Üzümlü gibi noktalarda rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden şiddetlendiğini bildirdi.

BAKAN YUMAKLI: 5 YANGINLA MÜCADELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelindeki son duruma ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı'nın aktardığı bilgilere göre:

Aydın Çine, Fethiye Üzümlü ve Balıkesir Susurluk yangınlarına ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi aktif olarak devam ediyor.

Antalya Alanya, Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar yangınlarında ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çine ve Susurluk'taki söndürme çalışmalarında şiddetli rüzgarın olumsuz etkilerine dikkat çeken Bakan Yumaklı, rüzgarın önümüzdeki haftada da etkisini sürdüreceğini belirterek tüm vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AYDIN ÇİNE VE FETHİYE ÜZÜMLÜ'DE YENİDEN ALEVLENME

Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan orman yangını, öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte birden fazla noktada yeniden kontrolden çıktı. Alevlerin kuvvetli rüzgarla yaklaşık 3 kilometre ilerlediği bölgede vatandaşlar ellerindeki imkanlarla yangına müdahale ederken adeta bir can pazarı yaşandı.

Yangının etkili olduğu Kavşıt Yaylası'nda 5 evin hasar gördüğü, 30 evin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca bölgedeki 4 mahallede bulunan hayvanlar güvenlik amacıyla Çine Canlı Hayvan Pazarı'na nakledildi.

Benzer bir durum Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde de meydana geldi. Dün kontrol altına alınan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden alevlenerek ekipleri alarm durumuna geçirdi.

KÖPEĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan, yangından etkilenen Çine Kavşıt Yaylası'nda yaşayan 80 yaşındaki Arzu Celep'in kaybolan köpeği için döktüğü gözyaşları felaketin acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşlı kadının feryadı şu sözlerle yürekleri dağladı:

"Kül olduk, işe yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz. Ne olur yardımcı olun. Köpeğim vardı, ona kuzular gibi bakıyordum. Köpeğim ölmüş... Çok özlüyorum, canımdan kıymetliydi. Yabancı birinin geldiğini görse havlar, haber verirdi."

SUSURLUK'TA YENİ YANGIN

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yeni bir yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.