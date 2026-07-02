Birecik'te 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.Ç. ile M.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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