Birecik'te Akraba Kavgası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi kavgasında 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi yaralandı.
Kırsal Yuvacık Mahallesinde E. A. (47) ile M.A ve M.S.A arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede taşlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan M. A. ile M.S.A Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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