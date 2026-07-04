Birecik\'te Dolandırıcılara Operasyon: 6 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde dolandırıcılığın boyutunun 20 milyon 345 bin lira olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.