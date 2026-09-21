Birecik'te silahlı kavgada eski Ziraat Odası Başkanı'nı öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Birecik'te silahlı kavgada eski Ziraat Odası Başkanı'nı öldüren şüpheli tutuklandı

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Birecik\'te silahlı kavgada eski Ziraat Odası Başkanı\'nı öldüren şüpheli tutuklandı
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Birecik'te 1 yıl önce arazi anlaşmazlığında çıkan silahlı kavgada eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ı (55) öldüren şüpheli, bir yakınının evinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 1 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ı (55) öldüren Abit Çakmak yakalandı.

Olay, 1 Eylül 2025'te Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Hıdır Çakmak'ın oğlu ile akrabası Salih Ç. arasında kent merkezinde kavga çıktı. Olayı duyan Çakmak, tarafları barıştırmak amacıyla akrabalarının yanına gitti. Taraflar arasında burada yeniden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Hıdır Çakmak, silahla başından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelisi Abit Çakmak'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında arama kararı bulunan Abit Çakmak'ın Birecik'te bir yakınının evinde saklandığını belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonla Abit Çakmak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakmak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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