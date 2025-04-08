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Bireysel İflaslar Artıyor

CHP'li Bakırlıoğlu, kredi kartı borçlarındaki artışla bireysel iflasların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

08.04.2025 17:33
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Ülkemizde birçok firma konkordato ilan ediyor; iflas eden şirket sayısı, kapanan esnaf sayısı her geçen gün artmakta. Tüm bunlara ilave ne yazık ki bireysel iflaslar da kapımızda. Yurttaşların önümüzdeki süreçte kredi kartı ve bireysel kredilerini ödeyemediği için bireysel iflasları da kaçınılmaz gözükmekte" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kredi kartı borçlarına dikkati çekerek, bireysel iflasların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bakırlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yurttaşlarımızın cebinde taşıdığı kredi kartı adeta bir bombaya dönmüş durumda. Tehlike her geçen gün artmakta. BDDK'nin verilerine baktığımızda, yurttaşlarımızın bireysel kredi kartı borcu 2024'ün mart sonunda 1 trilyon 376 milyar lirayken, 28 Mart 2025 tarihi itibarıyla 1 trilyon 948 milyar liraya ulaşmış. Artış 571 milyar 870 milyon lira. Yüzde 41,5'luk bir artış söz konusu. Bu artışı fiyat artışlarıyla, enflasyonla anlamlandırabiliriz, açıklayabiliriz. Ancak açıklayamayacağımız başka bir rakam var. Takipteki bireysel kredi kartı tutarında da çok ciddi bir artış söz konusu. 29 Mart 2024'te 21 milyar 411 milyon lira olan takipteki bireysel kredi kartı tutarı, bir yıl sonra 28 Mart 2025 itibarıyla 52 milyar 350 milyon liralık bir artışla; 73 milyar 761 milyon liraya ulaşmış. Artış yüzde 245. Yani takipteki bireysel kredi kartı tutarı 1 yıl içerisinde nerdeyse üç buçuk katına çıkmış. Rakamlar gerçekten endişe verici rakamlar. Tabii takipteki tutarın böyle artışı, takipteki yurttaş sayısına da yansımış durumda.

"Bu rakamlar, önümüzdeki süreçte yurttaşlarımızın borçlanmasıyla ilgili kötü sinyaller veriyor"

Risk Merkezi'nin verilerine baktığımız zaman, Şubat 2024'te, 109 bin 988 yurttaşımız kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe düşmüştü. Bu rakam bir yıl sonra Şubat 2025'te 57 bin 775 binlik bir artışla 167 bin 163'e ulaşmış durumda. Artış yüzde 52. Gerçekten bu rakamlar önümüzdeki süreçte yurttaşlarımızın borçlanmasıyla ilgili kötü sinyaller veriyor.

Bilindiği gibi ülkemizde birçok firma konkordato ilan ediyor; iflas eden şirket sayısı, kapanan esnaf sayısı her geçen gün artmakta. Tüm bunlara ilave ne yazık ki bireysel iflaslar da  kapımızda. Yurttaşların önümüzdeki süreçte kredi kartı ve bireysel kredilerini ödeyemediği için bireysel iflasları da kaçınılmaz gözükmekte."

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Manisa, Son Dakika

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