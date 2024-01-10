Birinci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Hakkari'de vatan nöbeti tutan asker ağabeylerine yazdı

ANKARA - Ankara'da eğitim veren Şehit Onur Doğan İlkokulunun birinci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Hakkari'de vatan nöbeti tutan asker ağabeylerine yazdı.

Ankara'da eğitim veren Şehit Onur Doğan İlkokulunun birinci sınıf öğrencileri Hakkari'de vatan nöbeti tutan asker ağabeylerine mektup yazdı. Minik öğrencilerin duygu dolu mektuplarını teslim alan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki askerler, her bir mektubu dikkatle okuyarak birinci sınıf öğrencilerine cevaben birer mektup kaleme aldı.

Mehmetçiğin yazdığı mektuplar da Hakkari'den Ankara'ya ulaştırılarak Kara Kuvvetleri personeli tarafından Şehit Onur Doğan İlkokulundaki öğrencilere teslim edildi. Mehmetçik ve öğrencilerin bir araya geldiği faaliyette, Hakkari'nin yüksek zirvelerinden yazılan mektuplar öğrenciler tarafından heyecanla okundu.

Okula gerçekleşen ziyarette Kahraman Şehidimiz Onur Doğan'ın anne ve babası da Mehmetçikleri yalnız bırakmadı.