Birleşik Kamu-İş, Halk TV\'ye kayyım atanmasını antidemokratik uygulama diyerek kınadı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Federasyonu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin "Bu tür antidemokratik uygulamalar, yalnızca basın özgürlüğünün gasbı değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkının da yok sayılmasıdır" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Federasyonu, Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye, fon vurgunlarını, belediye operasyonlarını ve art arda patlak veren siyasi skandalları tartışırken bu kez muhalif basının en önemli kuruluşlarından biri olan Halk TV'ye yönelik şafak operasyonuna uyandı" denildi.

Kanalın İstanbul'daki ana binasına sabah saatlerinde polis girdiği, kanal yönetimine kayyım atandığı, 11 kişinin gözaltına alındığı ve yayındaki haber akışının kesildiği belirtilen açıklamada, "Demokrasilerde 'dördüncü güç' olarak nitelendirilen medya, ülkemizde bir kez daha ağır bir darbe aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Her zaman demokrasiden yana olan Kamu-İş olarak altını çiziyoruz:

Darbe dönemlerinde TRT'nin hedef alınmasını andıran bu uygulama, ülkemizin demokrasi kültürüyle taban tabana zıttır. Bu tür antidemokratik uygulamalar, yalnızca basın özgürlüğünün gaspı değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkının da yok sayılmasıdır! Bu tür antidemokratik operasyonlar, kalemini, aklını ve sözünü her şeye rağmen halktan ve hakikatten yana kullanan kıymetli gazetecileri de haber alma hakkını Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olarak gören Türk halkını da yıldıramadı, yıldıramayacak! Halk TV'ye yönelik operasyonu kınıyor, basın özgürlüğünün de halkın haber alma hakkının da sonuna kadar arkasında olduğumuzu vurguluyoruz."