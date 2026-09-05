Birleşik Kamu-İş'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine dava - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine dava

Birleşik Kamu-İş\'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine dava
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, köprü ve otoyolların özelleştirilmesini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtığını duyurdu. Konfederasyon, 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamının iptalini talep ediyor.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, köprü ve otoyolların özelleştirilmesini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtığını duyurdu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla köprü ve otoyollara ilişkin alınan özelleştirme kararına karşı Danıştay'a başvurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Konfederasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Köprü ve otoyolların özelleştirilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için Danıştay'a dava açtık.

5 Eylül 2026 tarihli 33361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.09.2026 tarih ve 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın tamamının iptali için Danıştay'a dava açtık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Danıştay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine dava - Son Dakika

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