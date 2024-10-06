İsrail'deki Birüssebi (Berşeva) kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, Birüssebi otobüs terminalinde bir silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 25 yaşında bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yararlıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırgan ve saldırı hakkında bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Birüssebi'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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