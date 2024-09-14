Muratpaşa'da Bisiklet Hırsızlığına Tutuklama

Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 6 farklı bisiklet ve elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin detaylı güvenlik kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında, 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlenen A.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalması birden çok işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.