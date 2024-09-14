Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 6 farklı bisiklet ve elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin detaylı güvenlik kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında, 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlenen A.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalması birden çok işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da Bisiklet Hırsızlığına Tutuklama - Son Dakika
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