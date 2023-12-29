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Bisiklet Sürücüsünü Öldüren Otomobil Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Bisiklet Sürücüsünü Öldüren Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alınmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Bisiklet Sürücüsünü Öldüren Otomobil Sürücüsü Tutuklandı
29.12.2023 - 13:51,
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Samsun'un Bafra ilçesinde çarptığı bisiklet sürücüsü ölen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Samsun- Sinop kara yolunda bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Mehmet Ördek'in (55) yaşamını yitirdiği kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü Emirhan K'nin (19) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Emirhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alparslan Mahallesi mevkisinde dün, Emirhan K. yönetimindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ördek'e çarpmış, bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan otomobil sürücüsü ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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