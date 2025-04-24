Konya'nın Selçuklu ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
M.F.U. yönetimindeki 42 AYB 698 plakalı minibüs, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bisikletli M.M.Ç'ye (13) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bisikletli Çocuk Minibüsle Çarpıştı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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