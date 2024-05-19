Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bişkek\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

19.05.2024 12:02
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 19 Mayıs dolayısıyla Bişkek Atatürk Parkı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Üniversite Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Samet Yılmaz, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov anıta çelenk koydu.

Büyükelçilik personeli, Türk öğretmenler, öğrenciler, ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Kurtuluş savaşının kahramanlarını anıyoruz"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, törende yaptığı konuşmada, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, şehit ve gazileri saygıyla andıklarını belirtti.

Doğan, 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiğini hatırlatarak, "19 Mayıs milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği, içimizdeki tam bağımsızlık ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." diye konuştu.

19 Mayıs 1919 tarihine ilişkin Doğan, "Türk milleti işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve edebi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekun bir mücadeleye girerek destansı kahramanlıklar sergilemiş nihayetinde kutlu bir zafere ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Doğan, "Bugünde tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara güveniyoruz. Gençler, yılmadan, yorulmadan, Cumhuriyetimiz için Türk milleti için çalışmaya devam edecekseniz." dedi.

Kutlama, yarın Bişkek Türk Okulu'nda sahne gösterileri ve konser programı ile devam edecek.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Gençlik, Spor, Kültür, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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