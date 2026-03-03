Bismil'de Kamyon Devrildi, 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,