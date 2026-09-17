Bismil'de yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Bismil'de yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 Eylül'de gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakılırken, soruşturmada aranan 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 Eylül'de yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 8 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bismil'de yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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