BIST'te Olağanüstü Fiyat Hareketlerine İnceleme - Son Dakika
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BIST'te Olağanüstü Fiyat Hareketlerine İnceleme

Sermaye Piyasası Kurulu, BIST'teki olağanüstü fiyat hareketleri için inceleme başlattı.

21.02.2025 23:23
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(ANKARA)- Sermaye Piyasası Kurulu, BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yapılan  yazılı açıklama ile Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzca BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

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