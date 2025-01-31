Bişva İçtiması'na On Binlerce Katılım - Son Dakika
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Bişva İçtiması'na On Binlerce Katılım

Bangladeş'te 72 ülkeden on binlerce Müslüman Bişva İçtiması için bir araya geldi.

31.01.2025 18:21
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Bangladeş'te düzenlenen, dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olan uluslararası "Bişva İçtiması"nda (Bishwa Ijtema) 72 ülkeden on binlerce Müslüman bir araya geldi.

Başkent Dakka yakınlarındaki Turag Nehri kıyısında bugün başlayan Bişva İçtiması'nın ilk aşaması 3 gün sürecek.

Geçmişi 1950'li yıllara uzanan ve Tebliğ Cemaati tarafından başlatılan yıllık Bişva İçtiması'nın ikinci aşaması 3-5 Şubat, üçüncü aşaması ise 14-16 Şubat'ta düzenlenecek.

Organizasyonun sözcülerinden Habibullah Raihan, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Hindistan, Pakistan dahil 72 ülkeden çok sayıda din adamının yanı sıra on binlerce kişinin etkinliklere katıldığını belirtti.

Bişva İçtiması nedeniyle bölgeye çok sayıda kamera ve güvenlik görevlisi konuşlandırılırken ziyaretçiler, güvenlik noktalarından geçerek alana ulaştı.

Etkinliğin 3 gün sürecek ilk aşamasında, din adamları dualar ediyor, Kur'an tilaveti ile tefsir yapılıyor.

İçtima, Müslümanların birlik, beraberlik, karşılıklı sevgi ve saygının bir göstergesi ve İslami değerlere bağlılıkların yinelenmesi için bir fırsat olarak kabul ediliyor.

Her yıl düzenlenen Bişva İçtiması'na katılım sayısı 2001'de 2 milyon, 2010'da ise 5 milyonu bulmuştu.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güvenlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bişva İçtiması'na On Binlerce Katılım - Son Dakika

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