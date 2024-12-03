BitHero'nun Sermaye Artışı 300 Milyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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BitHero'nun Sermaye Artışı 300 Milyon TL'ye Ulaştı

BitHero\'nun Sermaye Artışı 300 Milyon TL\'ye Ulaştı

Kripto para platformu BitHero, sermayesini 125 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkararak büyüme stratejilerini güçlendirdi. Şirket, teknolojik altyapı ve müşteri hizmetleri alanında yatırımlar yapmayı planlıyor.

03.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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KRİPTO para platformlarından BitHero, geçen ay sermayesini 125 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu. Şirket, büyüme stratejileri doğrultusunda planlanan yatırımlar ve projeler için güçlü bir finansal temel oluşturmayı hedefliyor.

BitHero, sermaye artırımının ardından teknolojik altyapı ve müşteri hizmetleri alanlarındaki yatırımlarını devam ettirmeyi planlıyor. Başta yapay zeka olmak üzere ileri teknoloji araçlarının entegrasyonuyla müşteri deneyiminde mükemmeliyeti hedefleyen şirket, pazardaki rekabet gücünü üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

'YENİLİKÇİ SERVİSLER SUNACAĞIZ'

BitHero CEO'su Fatih Otluoğlu sermaye artırımıyla ilgili olarak "Bu sermaye artırımı, BitHero'nun sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirilmiştir. Finansal gücümüzün ve güçlü altyapımızın göstergesi olan bu sermaye artışıyla hızlı büyümemizi devam ettirip yenilikçi servisler sunacağız. Türkiye'de geleneksel finansın dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı ve kripto para piyasasındaki konumumuzu daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"BitHero, Türkiye'deki kripto kullanıcılarına Türk Lirası ile 115'nun üzerinde sürekli güncellenen farklı kripto para alım satım işlemi sunuyor. Şirlet, 4 farklı banka ile iş birliği yaparak 7 gün 24 saat Türk Lirası yatırma ve çekme imkanı sunuyor."

Kaynak: DHA

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Güncel BitHero'nun Sermaye Artışı 300 Milyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika

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