Bitkin Leylek 'Leyloş' Tedavi Edildi

ANKARA'da tarım işçileri tarafından bitkin halde bulunan ve 'Leyloş' adı verilen leylek, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri arasındaki kırsal alanda tarım işçileri tarafından bitkin halde bulunan leylek, Simurg Kuş Yuvası Derneği bünyesindeki kliniğe teslim edildi. Kontrolde leyleğin sağ kanadında eklem çıkığı saptanırken, paraziter problemleri olduğu da belirlendi. 'Leyloş' ismi verilen leylek, tedaviye alındı. 1 haftalık tedavi sürecinde gelişim kaydeden ve 2 kilodan 2,5 kiloya ulaşan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

'TEDAVİDEN ÇOK GÜZEL YANIT ALDIK'

Veteriner Hekim Erdi Janak, leyleğin kliniğe geldiğinde ciddi sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, "Leylek, geçen hafta bize geldi. Paraziter problemleri vardı. Ekleminde çıkık vardı. Kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için dehidre durumdaydı ve yemek yemiyordu. Bundan dolayı halsizliği mevcuttu. Öncelikle kendi iç dengesini sağlamaya çalıştık. Paraziter tedavisinin yanında antibiyotik tedavilerini yürüttük. Herhangi bir açık yaramız yoktu ama muhtemelen bir elektrik teline çarpmış diye düşündük. Henüz yetişkin bir yaşı yok. Geldiğinde yaklaşık 2 kilo civarındaydı. Bir haftalık tedavi sürecinde 2,5 kiloyu geçti. Tedaviden çok güzel yanıt aldık. Tedavi tamamlandıktan sonra çıkık eklemi yerine oturtacağız. Sonrasında bir rehabilitasyon sürecimiz olacak. Kanatlarını normal anatomik şekilde açıp, kapamaya başladıktan sonra da doğaya kazandıracağız" diye konuştu.

'TARIM DOSTU CANLILAR'

Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu da leyleğin yaklaşık bir hafta önce ihbar sonrası bulunduğunu belirterek, "Leylekler, ekolojik olarak çok büyük öneme sahip ve tarım dostu canlılar. İhbar gelir gelmez bulunduğu alana gittik ve leyleği aldık. Bir gece dernek merkezimizde misafir ettikten sonra veteriner hekimimiz Erdi Hoca'mızla birlikte tedavi sürecini başlattık. Türkiye'de leyleklerin göç dönemi ağustos ortasından itibaren başlıyor ve eylüle kadar devam edebiliyor. Eğer operasyon sonrası herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa rehabilitasyon sürecini tamamlayıp, ağustos sonuna doğru doğaya yetiştirmeyi umuyoruz" dedi.