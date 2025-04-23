Bitlis AFAD, İlkokul Çocuklarına Gönüllü Eğitim Verdi - Son Dakika
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Bitlis AFAD, İlkokul Çocuklarına Gönüllü Eğitim Verdi

BİTLİS Acil Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ilkokul çocuklarına gönüllü eğitimi verdi.

23.04.2025 11:29
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BİTLİS Acil Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ilkokul çocuklarına gönüllü eğitimi verdi. AFAD İl Müdürlüğü koltuğuna oturan çocuklar, senaryo gereği meydana gelen deprem ile ilgili krizi de yönetti.

Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencileri, AFAD il Müdürlüğü'ne gelerek gönüllü eğitimi aldı. AFAD Kriz Yönetim ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden çocuklara burada İl Müdürü Kerem Oruk tarafından AFAD ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Burada gönüllü yeleklerini giyen çocuklar, baretlerini takarak verilen eğitimlere katıldı. Heimlich manevrası başta olmak üzere kalp masajı ve çeşitli ilk yardım eğitimlerini de alan çocuklar daha sonra senaryo gereği meydana gelen depremdeki krizi yönetti. AFAD'ın olası afetlerde kullandığı cihazları da inceleyen çocuklar daha sonra okullarına geri döndü.

'AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR TOPLUM ÖNCE AİLEDE BAŞLAR'

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencileriyle kurumumuzda bir araya geldik. Çocuklarımıza burada afetin genel görevleri ve çalışma kapsamı hakkında bilgilendirdik. Eğitim filmlerimizi izlettirdik ve eğitim malzemelerimiz ile öğrencilerimizi tanıştırdık. Bugün itibari ile koltuğumuzu bir kardeşimize devrettik. Talimatlarını aldık. En basitinden bir krizi yönetmelerini istedik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yarının bir kriz yöneticisi, il yöneticisi olacağını düşünerek, bugünden onların geleceğe hazırlanmasında kısa bir katkıda bulunmak istedik. Destek veren idarecilerimize okul yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Velilerimize bir çağrımız olacak. Afetlere karşı dirençli bir toplum, önce ailede başlar" dedi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis AFAD, İlkokul Çocuklarına Gönüllü Eğitim Verdi - Son Dakika

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