Bitlis Balı, Paris'te Uluslararası Bal Yarışması'nda Altın Bal Ödülü Aldı - Son Dakika
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Bitlis Balı, Paris'te Uluslararası Bal Yarışması'nda Altın Bal Ödülü Aldı

Bitlis Balı, Paris\'te Uluslararası Bal Yarışması\'nda Altın Bal Ödülü Aldı

Bitlisli arıcı Serdar Nevzat Ersan'ın ürettiği bal, Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda Altın Bal ödülüne layık görüldü. Bitlis balı, laboratuvar analizlerinde standartların üzerinde çıkan değerleriyle diğer 200 bal çeşidi arasından sıyrılarak ödül kazandı. Ersan, yaylalarında bulunan endemik ve tıbbi bitkilerin balın eşsiz ve kıymetli olmasını sağladığını belirtti.

24.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
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Bitlis balı, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Bal Yarışması'nda (PHA) "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Bitlisli arıcı Serdar Nevzat Ersan, zengin floraya sahip kentin yüksek yaylalarında ürettikleri bal ile Paris'te düzenlenen yarışmaya başvurdu.

Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diastaz değerleri standartlarının üzerinde çıkan Bitlis balı, 45 ülkeden yaklaşık 200 bal çeşidinin değerlendirildiği yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı.

Bal üreticisi Ersan, gazetecilere, her aşamasında organik tarım esaslarına göre ürettikleri balın, bu yıl da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yarışmada "Altın Bal" ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Geçen yıl da İngiltere'nin başkenti Londra'da "Altın Bal" ödülünü aldıklarını hatırlatan Ersan, şöyle konuştu:

"Bu yıl da Paris'te kazandığımız bu ödülle ilimize 2 kez Altın Bal ödülü getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz karakovan balımız, 45 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı arasından ödülü almayı başardı. Balımızı bu denli eşsiz ve kıymetli kılan en büyük faktör, yaylalarımızdır. Yaylalarımızda yüzlerce endemik ve tıbbi bitki bulunmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Balı, Paris'te Uluslararası Bal Yarışması'nda Altın Bal Ödülü Aldı - Son Dakika

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