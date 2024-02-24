Bitlis Balı Paris'te Altın Ödül Aldı - Son Dakika
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Bitlis Balı Paris'te Altın Ödül Aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 45 ülkeden 200 katılımcının katıldığı uluslar arası bal yarışmasında, Bitlis balı altın ödül aldı. Bitlis'te üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi başarıyla ortaya koydu. Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından altın bal ödülüne layık görüldü. Bitlisli arıcılar, yaylalarında ürettikleri bal ile gurur duyuyor.

24.02.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
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Bitlis balına bir altın ödül de Paris'ten

BİTLİS - Fransa'nın başkenti Paris'te 45 ülkeden 200 katılımcının katıldığı uluslar arası bal yarışmasında, Bitlis balı altın ödül aldı.

Türkiye'nin en önemli bal merkezlerinden olan Bitlis'te, zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi de başarıyla ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bal yarışmaları için Paris'teki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından altın bal ödülüne layık görüldü.

Yaklaşık 45 ülkeden 200 arıcının katıldığı bu değerlendirmede Bitlis balının en iyi dereceyi alması, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşattı. Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile Paris'teki uluslararası bal yarışmasına başvurduğunu belirtti. Balları 2 bin 500 rakımın üzerinde olan yaylalarda ürettiklerini ifade eden Ersan, "Yaylalarımızda yaklaşık bin 200 çeşit bitki bulunmaktadır. Bu da balımızın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerdir. Her aşamasını organik tarım esaslarına göre üretmiş olduğumuz balımız, bu yıl da Fransa'nın başkenti Paris'te altın bal ödülüne layık görüldü. 2023 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da, bu yıl ise Paris'te kazandığımız bu ödülle ilimize iki tane altın bal ödülünü getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Üretmiş olduğumuz polifloralı yani çok çiçekli kara kovan balımız 45 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı arasından altın bal ödülünü almayı başardı. Balımızı bu denli eşsiz ve kıymetli kılan en büyük faktör yaylalarımızdır. Bu yaylalarımız bin 200 çeşide yakın endemik ve tıbbi, yani şifalı bitki bulunmaktadır" dedi.

Bitlis Balı Paris\'te Altın Ödül Aldı
Kaynak: İHA

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