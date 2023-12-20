 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda çocukları tiyatroyla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda çocukları tiyatroyla buluşturdu

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu üyeleri, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda sahneledikleri 'Kafadan Tayfa' oyunuyla çocukları tiyatroyla buluşturdu. Topluluk üyeleri, köy okullarında eğitim gören çocuklar için hazırladıkları oyunları sahnelemeye devam ediyor. Tiyatro ekibi, 'Kafadan Tayfa' oyununu sahneleyerek çocuklara güzel bir gün yaşattı. Tiyatro Topluluğu Sorumlusu Cihan Olan, amaçlarının köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ile buluşturmak olduğunu belirtti.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dörtağaç Köyü İlkokulu\'nda çocukları tiyatroyla buluşturdu
20.12.2023 - 14:47,
Abone Ol

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu üyeleri, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda sahneledikleri "Kafadan Tayfa" oyunuyla çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Topluluk üyeleri, köy okullarında eğitim gören çocuklar için hazırladıkları oyunları sahnelemeye devam ediyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Dörtağaç Köyü İlkokulu'na giden tiyatro ekibi, "Kafadan Tayfa" oyununu sahneleyerek çocuklara güzel bir gün yaşattı.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sorumlusu Cihan Olan, gazetecilere, amaçlarının köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ile buluşturmak olduğunu söyledi.

"Tiyatrosuz çocuk kalmasın" sloganıyla 2015'te yola çıktıklarını belirten Olan, şunları kaydetti:

"Merkez, ilçe ve elimizden geldiğince bütün köylere gitmeye çalışıyoruz. Köylere elimiz boş gitmemeye özen gösteriyoruz. Bugün farklı ve ayrıcalıklı bir gün oldu. Oyuncu arkadaşlarımız aralarında kumbara oluşturup köyde eğitim gören arkadaşlarına kitap almak istediler. Kumbaramızı oluşturduk ve kumbaramızda çıkan para ile arkadaşlarımıza hikaye kitaplar aldık. Oyunumuzda, dünyaya kötülük yayan bir grup maskeli insanın, yakaladıkları kişileri, gizemli bir şatoda kurdukları laboratuvarda geliştirdikleri etkili icatlarla, etkisiz hale getirip oluşturdukları orduya katmaya çalışıyor. Bunu duyan sevgi ve barış gönüllüsü çocuklar, bu kötülüğü bertaraf etmek için planlar yapıp zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Oyunumuzun sonunda tabi ki sevgi ve barış kazanıyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bitlis Belediyesi, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda çocukları tiyatroyla buluşturdu - Son Dakika


13:24
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'Korkak' Çıkışına Sert Yanıt Verdi Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 14:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda çocukları tiyatroyla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement