Bitlis Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Vilayetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

22.05.2024 20:27
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Ekipler, Vilayetler Birliği Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, hediyeler verdi.

Polis ekipleri daha sonra öğrencilere, trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

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