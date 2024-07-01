Bitlis Eren Üniversitesi'nde Yeni Bölümler Açıklandı

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Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) 2024-2025 akademik yılında öğrenci alacak yeni bölümler açıklandı.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki iktisat ve işletme bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki antrenörlük eğitimi bölümüne öğrenci alınacak.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin sanayi iş birliğini güçlendirmek ve teknik eğitim kapasitesini artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kaynak Teknolojisi ve Giyim Üretim Teknolojisi programlarının açıldığını, bu bölümlere öğrenci alımının gelecek yıl gerçekleştirileceğini belirtti.

Elmastaş, katkılarından dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve emeği geçenlere teşekkür etti, yeni programların hayırlı olmasını diledi.