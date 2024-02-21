Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü öğrencilerle buluştu

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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Toplantı salonunda öğrencilerle sohbet eden, taleplerini dinleyen Elmastaş, öğrencilerin üniversite yıllarını en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Elmastaş, "Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler de üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Geniş perspektifli düşünmenizi, farklı alanlarda yeteneklerinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Sebahattin Koç da Elmastaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Elmastaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz eşlik etti.