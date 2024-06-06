Bitlis'te Öğrencilere Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Öğrencilere Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Bitlis\'te Öğrencilere Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gölbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in katıldığı konferansta öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler, sergi gezisi sonrasında Önen'in getirdiği teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu. Okul müdürü Çetin Kuşçu, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilimsel merakını artırmak ve farklı deneyimler sunmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Öğrencilerin keyif aldığı etkinlik, astronomi ve bilimle olan bağlarını güçlendirdi ve bilimsel gelişimlerine katkı sağladı.

06.06.2024 18:51
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrencilere yönelik gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Ortaokulunda yapılan konferansa katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okulda açılan sergiyi gezen öğrenciler, daha sonra Önen'in beraberinde getirdiği teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Okul müdürü Çetin Kuşçu, bu tür etkinliklerle öğrencilerin bilimsel merakını artırmak ve onlara farklı deneyimler sunmak istediklerini söyledi.

Katkılarından dolayı Önen'e teşekkür eden Kuşçu, "Öğrencilerimizin bu etkinlikten çok keyif aldıklarını ve unutamayacakları bir anı olarak hatırlayacaklarını düşünüyorum. Okulumuzda düzenlenen etkinlik öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunarak astronomi ve bilimle olan bağlarını güçlendirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesi öğrencilerin bilimsel gelişimine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Güroymak, Gölbaşı, Bitlis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Öğrencilere Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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