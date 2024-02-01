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Bitlis Hizan Kaymakamı, polis uygulama noktasını ziyaret etti - Son Dakika
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Bitlis Hizan Kaymakamı, polis uygulama noktasını ziyaret etti

Bitlis Hizan Kaymakamı, polis uygulama noktasını ziyaret etti

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktası, Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından ziyaret edildi. Özçelik, uygulama noktasına yapılan yeni binayı gezip, güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, binaya şehit polis memuru Yasin Höbek'in isminin verileceği açıklandı.

01.02.2024 18:38
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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Horozdere Polis Uygulama ve Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Kaymakamlık tarafından uygulama noktasına yapılan binayı gezen Özçelik, trafik uygulamaları ve güvenlik tedbirleri hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz, sıcak ve soğuk demeden özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirten Özçelik, yeni binaya, 2011'te Kaymakamlık konutunda nöbet tuttuğu esnada terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek'in isminin verileceğini bildirdi.

Özçelik'e ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli eşlik etti.

Kaynak: AA

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