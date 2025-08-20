Bitlis'in Erasmus+ Başarısı - Son Dakika
Bitlis'in Erasmus+ Başarısı

20.08.2025 15:49
Bitlis, Erasmus+ projeleriyle mesleki eğitimde 9., okul eğitiminde 14. oldu. 70 öğrenci yurtdışında eğitim alacak.

Bitlis, 2025 yılı Erasmus+ programı kapsamında yürütülen projelerle mesleki eğitim ve okul eğitimi alanlarında başarı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı'nın sonuçlarında Bitlis, mesleki eğitim alanında Türkiye dokuzuncusu, okul eğitimi alanında ise Türkiye ondördüncüsü olduğu belirtildi.

Başarıya katkı sunan okullar arasında Ahmet Eren Özel Eğitim ve Meslek Okulu, Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Değirmenaltı Ortaokulu, Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Adilcevaz Anadolu Lisesi yer aldığının bildirildiği açıklamada, yürütülen Erasmus+ projeleri kapsamında 70 öğrenci ve 20 öğretmenin Avrupa'nın farklı ülkelerinde eğitim ve staj faaliyetlerine katılma imkanı bulacağı kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra yabancı dil ve kültürel etkileşim alanlarında gelişimlerinin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

