Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

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Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Gornik Zabrze ile oynanacak maçın kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesinde oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

SIDIKI CHERIF KADRODA YOK 

Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif, gerçekleştirilen son antrenmanda yaşadığı ağrılar sebebiyle Gornik Zabrze karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

KANTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante, bu sabah detaylı sağlık kontrollerinden geçti ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak - Son Dakika
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