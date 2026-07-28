İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 32 yaşındaki Sonia Exelby'nin ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden Exelby, internet üzerinden tanıştığı ABD'li Dwain Hall ile kendisini öldürmesine yönelik bir "ölüm anlaşması" yaptı.

SON ANDA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

The Telegraph'ın haberine göre Exelby, plan doğrultusunda geçen yıl tek yön bilet alarak ABD'nin Florida eyaletine gitti. Ancak ABD'ye ulaştıktan kısa süre sonra fikrini değiştirdi. Polis kayıtlarına giren mesajlarda genç kadının bir arkadaşına "Çok korkuyorum", "Beni bırakmıyor" ve "Keşke bunu yapmasaydım" ifadelerini yazdığı ortaya çıktı. Yetkililer, bu mesajların Exelby'nin anlaşmadan vazgeçtiğini ve kaçmaya çalıştığını gösterdiğini değerlendirdi.

TELEFONUNDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Soruşturmanın en dikkat çeken delilleri arasında Hall'ın cep telefonundan silinmeye çalışılan görüntüler yer aldı. Polis kayıtlarına göre videolarda, vücudunda morluklar bulunan Exelby'nin bitkin ve korkmuş halde olduğu, Hall'ın ise genç kadına defalarca "Nasıl ölmek istiyorsun?" diye sorduğu görüldü.

Savcılık ayrıca Hall'ın, Exelby'ye ailesine hitaben mektup yazdırdığını ve her şeyi kendi isteğiyle yaptığını anlattığı videolar çektirdiğini öne sürdü. Yetkililer, bu kayıtların olası bir cinayet soruşturmasında şüpheleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlığın parçası olduğunu değerlendirdi.

ORMANLIK ALANDA SIĞ MEZARDA BULUNDU

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Exelby'nin cansız bedeni Florida'nın Marion County bölgesindeki ormanlık alanda sığ bir mezarda bulundu. Adli tıp incelemesinde genç kadının dört bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Dwain Hall, ilk ifadesinde Exelby'yi hiç tanımadığını öne sürdü. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, telefon kayıtları ve dijital delillerle karşılaşınca genç kadınla görüştüğünü kabul etti. Polis ayrıca Hall'ın Exelby'nin banka kartlarını kullandığını ve hesabındaki paraya erişmeye çalıştığını tespit etti.

AİLESİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Cinayetin ardından açıklama yapan Exelby'nin ailesi, kızlarını "nazik, merhametli ve hayal gücü güçlü" biri olarak tanımladı.

Açıklamada, "Hayat senin için hiçbir zaman kolay olmadı. Seni yaşadığın acılarla değil, çevrene kattığın sevgi, nezaket ve geride bıraktığın güzelliklerle hatırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Florida'da tutuklu bulunan Dwain Hall hakkında birinci derece cinayet, adam kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve delilleri gizleme suçlamaları yöneltildi. Hall suçlamaları reddederken, davanın ilerleyen dönemde görülmesi bekleniyor.