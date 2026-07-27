Adana'da annesini sopayla öldüren sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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Adana'da annesini sopayla öldüren sanığın yargılanması başladı

Adana\'da annesini sopayla öldüren sanığın yargılanması başladı
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Adana Yüreğir'de annesi Teslime Çetin'i sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Oğuz Çetin'in yargılanmasına başlandı. Sanık, annesiyle tartıştığını ve pişman olduğunu söylerken mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. 

Olay, 26 Temmuz 2025'te Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin, annesi Teslime Çetin’den para istedi. Anne Çetin olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz Çetin, annesini tahta sopayla döverek ölümüne neden oldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Çetin'i (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Oğuz Çetin (28) ile avukatı katıldı.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

CANİLİĞİNİ MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Sanık Çetin, savunmasında, olay günü tartıştığı annesine sopayla vurduğunu söyledi.

Daha sonra mahalledeki bir esnafın telefonundan sağlık ekibine ulaştığını anlatan Çetin, "Anneme vurduktan sonra kontrol ettiğimde nefes alıyordu. Bu olay, 11 yaşındayken yaşadığımız bir konu sebebiyle meydana geldi. Çok pişmanım. Annemi öldürmek istemedim" dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Oğuz Çetin hakkında "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da annesini sopayla öldüren sanığın yargılanması başladı - Son Dakika

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