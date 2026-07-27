Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı - Son Dakika
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Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük\'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
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Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yaşandığı iddialarını yalanlayan Küçük, "Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve ekran yüzü olduğu TGRT Haber'den ayrıldığını duyurdu.

Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığının yanı sıra TGRT Haber'de sabah yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı haber programını sunuyordu. Küçük ayrıca haftada üç gün yayınlanan 'Medya Kritik' programının da yorumcularındandı.

"YAZILANLARA SADECE GÜLÜP GEÇİYORUM"

Ayrılığının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Cem Küçük,  24 Temmuz'daki, "Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk yeni partiye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi" paylaşım nedeniyle kanaldan ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN İNANCIM ASLA EKSİLMEDİ"

Açıklamasının devamında siyasi duruşuna ve devlete bağlılığına dair mesajlar veren Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğinin altını çizdi. Veda mesajını Hazreti Ömer'den yaptığı bir alıntıyla noktalayan ünlü gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine olan inancım asla eksilmedi, bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, 'Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir."

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Türkiye Gazetesi, Tgrt Haber, Cem Küçük, Medya, Tgrt, Son Dakika

Son Dakika Medya Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ibrahim celik ibrahim celik:
    Bende sana gülüyorum fesat 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Fenasi-cem 1 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    tam bir yalamaci 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yine tamar tanrıyar ın dediği çıktı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı - Son Dakika
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