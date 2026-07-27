Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi yüzünden tartışan gözü dönmüş şüpheli, evde bulamadığı ağabeyini ararken tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurarak katletti. Olay sonrası kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Kocatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Y. Kocatepe ile ağabeyi H. Kocatepe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan Y. Kocatepe, evine giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar ağabeyinin evine bastı.

AĞABEYİNİ ARARKEN YENGESİNİ VURDU

Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, hırsını alamayarak ağabeyini aramaya devam etti. Tarlaya giden Y. Kocatepe, burada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Ağabeyinin nerede olduğunu soran gözü dönmüş adam, yengesine pompalı tüfekle ateş açtı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçarak ağabeyini aramayı sürdürdü.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI YAKALANDI

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede Saime Kocatepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Y. Kocatepe, jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.