Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü - Son Dakika
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Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü

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Düzce'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesini öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi yüzünden tartışan gözü dönmüş şüpheli, evde bulamadığı ağabeyini ararken tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurarak katletti. Olay sonrası kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Kocatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Y. Kocatepe ile ağabeyi H. Kocatepe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan Y. Kocatepe, evine giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar ağabeyinin evine bastı.

Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü

AĞABEYİNİ ARARKEN YENGESİNİ VURDU

Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, hırsını alamayarak ağabeyini aramaya devam etti. Tarlaya giden Y. Kocatepe, burada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Ağabeyinin nerede olduğunu soran gözü dönmüş adam, yengesine pompalı tüfekle ateş açtı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçarak ağabeyini aramayı sürdürdü.

Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI YAKALANDI

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede Saime Kocatepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Y. Kocatepe, jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Jandarma, 3. Sayfa, Yığılca, Cinayet, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyle Anlaşmazlık, Yengeyi Öldürdü - Son Dakika

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