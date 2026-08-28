Manifest'in kurucusu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Manifest'in kurucusu adliyeye sevk edildi

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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akış hakkında üç ayrı suç kapsamında soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Manifest'in kurucusu adliyeye sevk edildi

ÜÇ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış dün gözaltına alındı.

Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Manifest'in kurucusu adliyeye sevk edildi

EVİNDEN ÇIKANLAR

Gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken Akış'ın evinde arama da yapıldı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.

Manifest'in kurucusu adliyeye sevk edildi

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınmasının ardından emniyete götürülen Akış'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Tolga Akış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIKTA İFADESİ ALINACAK

Akış'ın adliyedeki işlemleri kapsamında savcılık tarafından ifadesinin alınması bekleniyor. Soruşturmada bundan sonraki adli sürecin savcılık işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Narkotik Suçlar, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Tolga Akış, Manifest, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Manifest Manifest'in kurucusu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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