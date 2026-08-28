Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu - Son Dakika
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Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
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İran ile ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler'ın verilerine göre perşembe günü boğazdan yalnızca 7 ticari gemi geçerken, bu rakam son 10 günlük günlük ortalama olan 15 geminin yarısından bile azına geriledi. Geçiş yapan gemilerden 4'ü boğazdan çıkarken, 3'ü bölgeye giriş yaptı.

Hürmüz Boğazı, İran ile ABD arasındaki savaş ve devam eden gerilimin etkisiyle ticari deniz trafiğinin ciddi şekilde yavaşladığı noktalardan biri haline geldi. Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler'ın açıkladığı son veriler, boğazdaki geçiş sayısının 10 günlük ortalamanın oldukça altında kaldığını ortaya koydu.

Kpler'a göre perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 7 ticari gemi geçiş yaptı. Son 10 günlük dönemde günlük ortalama 15 geminin geçtiği dikkate alındığında, son rakam deniz trafiğindeki belirgin gerilemeyi gözler önüne serdi.

10 GÜNLÜK ORTALAMANIN YARISINDAN DA AZ

Kpler'ın verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısındaki düşüş sürüyor. Son 10 günlük dönemde boğazdan günde ortalama 15 ticari gemi geçerken, perşembe günü kaydedilen sayı 7'de kaldı.

Böylece günlük gemi geçişi, 10 günlük ortalamanın yarısından daha düşük seviyeye indi.

Geçişlerin yönüne ilişkin veriler de paylaşıldı. Boğazdaki hareketlilik kapsamında 4 tankerin Hürmüz'den çıktığı, 3 tankerin ise boğaza giriş yaptığı belirtildi.

İRAN-ABD SAVAŞI DENİZ TRAFİĞİNİ VURDU

Hürmüz'deki hareketliliğin azalmasında İran ile ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve sonrasında devam eden gerilim etkili oldu.

İran'ın boğazdan geçişlere izin vermemesi, bölgedeki tanker ve ticari gemi hareketliliği üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmelerle birlikte dünyanın kritik enerji güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği ciddi ölçüde yavaşladı.

Son açıklanan rakamlar da bölgedeki gerilimin ticari deniz ulaşımına yansımasını ortaya koydu.

SADECE 7 TİCARİ GEMİ GEÇEBİLDİ

Kpler'ın perşembe gününe ilişkin açıkladığı 7 gemilik geçiş rakamı, son 10 günlük ortalamayla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Günlük ortalamanın 15 olduğu dönemde geçişlerin 7'ye kadar gerilemesi, boğazdaki ticari hareketliliğin ne ölçüde azaldığını gösterdi.

Verilere göre aynı gün içerisinde Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan tankerlerin toplam sayısı da 7 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
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