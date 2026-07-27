Baraja uçan otomobilden son anda atladı

Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak hızla Babasultan Barajı'na doğru sürüklendi. Baraj sularına gömülmek üzere olan araçtan saniyelerle yarışarak atlamayı başaran sürücü, hafif yaralarla kurtuldu.

OKSİJEN TÜPÜ OLMADAN 5 METREYE DALDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler barajda çalışma başlattı. Sulara gömülerek gözden kaybolan otomobili kurtarmak için Alpaslan Y. isimli vatandaş adeta zamanla yarıştı. Hiçbir oksijen tüpü veya dalış ekipmanı kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğe dalan cesur vatandaş, otomobile halat bağlamayı başardı.

OLAY ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Suda zamanla yarışan cesur müdahalenin ardından otomobil, olay yerine getirilen bir iş makinesi yardımıyla baraj gölünden çıkarıldı. Çevredekilerin takdirini toplayan o anlar ise vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazanın ardından yaralı veya can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.