Baraja uçan otomobilden son anda atladı - Son Dakika
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Baraja uçan otomobilden son anda atladı

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Bursa'da baraja uçan otomobilinden atlayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. 5 metre derinliğe batan araç ise bir kişinin dalıp, bağladığı halatla sudan çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak hızla Babasultan Barajı'na doğru sürüklendi. Baraj sularına gömülmek üzere olan araçtan saniyelerle yarışarak atlamayı başaran sürücü, hafif yaralarla kurtuldu.

OKSİJEN TÜPÜ OLMADAN 5 METREYE DALDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler barajda çalışma başlattı. Sulara gömülerek gözden kaybolan otomobili kurtarmak için Alpaslan Y. isimli vatandaş adeta zamanla yarıştı. Hiçbir oksijen tüpü veya dalış ekipmanı kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğe dalan cesur vatandaş, otomobile halat bağlamayı başardı.

Baraja uçan otomobilden son anda atladı

OLAY ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

 Suda zamanla yarışan cesur müdahalenin ardından otomobil, olay yerine getirilen bir iş makinesi yardımıyla baraj gölünden çıkarıldı. Çevredekilerin takdirini toplayan o anlar ise vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.

Baraja uçan otomobilden son anda atladı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazanın ardından yaralı veya can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Kestel, Güncel, Sudan, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baraja uçan otomobilden son anda atladı - Son Dakika

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