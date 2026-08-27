Malatya’da konteyner kentte yangın - Son Dakika
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Malatya’da konteyner kentte yangın

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Malatya’da konteyner kentte başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı; itfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için başlattığı yoğun müdahale sürüyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki konteyner kentte çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor.

KISA SÜREDE YANGIN BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi üzerinde yer alan konteyner kentte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle konteyner kentin geniş bir bölümünü sardı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının diğer konut alanlarına ve konteynerlere sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, alevlere dört bir koldan müdahale etmeyi sürdürüyor.  Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin çalışmalar devam ederken, olay yerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya’da konteyner kentte yangın - Son Dakika

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